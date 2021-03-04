Fenerbahçe 1 puana razı oldu

Türkiye Süper Lig'de 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 12. dakikada gelen Antalyaspor golüne 83. dakika cevap veremezken Enner Valencia'nın bireysel çabalarıyla 83'te attığı harika golle beraberliği yakaladı. Uzatma dakikalarında Pelkas'ın yerde kaldığı pozisyonda verilen penaltı ise elle oynama nedeniyle VAR'dan döndü. Kanarya'da Cisse son dakikalarda kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu. Podolski 90+7'de boş kaleye kaçırdı. Maç bitiminde Boffin de direkt kırmızı kart gördü. Erol Bulut ise oyuna geç müdahaleleriyle beraberlikte pay sahibi oldu.