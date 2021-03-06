Fenerbahçe, 1959'dan önce kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi, bundan doğan maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu başvurunun 1959 yılı öncesinde şampiyonlukları bulunan diğer takımların da hakkını savunmak için yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Başvurumuz, Türk futbolunun son 25 yılındaki garabetlerin, şampiyonluk ve yıldız sayılarında da kendini gösterdiği bu durumun düzeltilmesi için TFF'ye de bir imkan sunmuştur. Cumhuriyetimizin tarihinden ayrılamayacak resmi Türk futbol tarihine sahip çıkma ve Cihat Arman, Fikret Kırcan, Lefter Küçükandonyadis, Hakkı Yeten, Süleyman Seba ve Gündüz Kılıç gibi adlarını buraya sığdıramayacağımız birçok Türk futbol efsanesinin haklarını ve emeklerini koruma anlamı taşıyan bu adımımızın, Türk futbol kamuoyunda da hak ettiği şekilde değerlendirileceğine inanıyoruz."