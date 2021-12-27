Fenerbahçe, 3 maç sonra galibiyet elde etti

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma 3 puanı kazandıran golleri 10. dakikada Filip Novak ve 73. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti.

Fenerbahçe, böylece Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet özlemine son verdi. Sarı-lacivertliler, son 3 müsabakada 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

Bu sonuçla 9. galibiyetini alan Fenerbahçe, ilk yarıyı 32 puanla tamamladı. Ligde 9 maçtır kazanamayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 15 puanda kaldı.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Filip Novak, sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bright Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci Yarı

56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Mesut Özil'in pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia, soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas, açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Novak'ın 2. golü

Karşılaşmanın açılış golünü kaydeden Filip Novak, bu sezon resmi maçlarda ikinci kez fileleri havalandırdı.

Son olarak Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri maçta ağları sarsan Çek futbolcu, sarı-lacivertli formayla 91 gün sonra gol sevinci yaşadı.

Pelkas, bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, bu sezon ilk golüne imza attı.

Bu sezon yaşadığı omuz sakatlığı ve teknik direktör tercihi nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Pelkas, Süper Lig'de çıktığı 9. maçında ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sezon 5. kez gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı müsabakalarda 5. kez rakip takımların gol atmasına izin vermedi.

Sarı-lacivertli takım, Adana Demirspor'u 1-0, Fraport TAV Antalyaspor ile Altay'ı 2-0 ve Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maçlarda da kalesini gole kapatmıştı.

Fenerbahçe taraftarının tepkisi sürdü

Sarı-lacivertli taraftarlar, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından önce başkan Ali Koç ve yönetime gösterdiği tepkiyi müsabaka esnasında ve sonrasında da sürdürdü.

Taraftarlar, Fenerbahçe'nin karşılaşmada rakibine üstünlük kurmasına rağmen futbol takımının son dönemde yaşadığı kötü gidiş nedeniyle tepki gösterdikleri başkan Koç ve yönetimi istifaya davet etti.

Fenerbahçe taraftarı, oyundan alınan futbolcuları da protesto etti. Taraftarlar, Mert Hakan Yandaş'a maç boyunca ıslıklarla protestoda bulundu.

Fenerbahçe Antrenörü Zeki Murat Göle: Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız

Fenerbahçe'de antrenör Zeki Murat Göle, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya istekli başladıklarını belirten Göle, "Golü bulana kadar istediğimiz baskıyı sağladık ve akabinde gol geldi. Ondan sonra rakibi önde karşılamada bazı problemler yaşadık. Bu periyotta Yeni Malatyaspor dengeyi sağladı. Pozisyonları da oldu. Daha sonra yaptığımız müdahalelerle ve kompakt bir oyunla bunu erittik ve devreye 1-0 önde girdik. İkinci yarıya başlarken 2. bölgede bekleyip enerjimizi kullanarak rakip kaleye gitmeyi düşündük. Bu da meyvelerini maç içinde verdi. Gol beklentisi en yüksek takımız ama bunu skora yansıtamıyoruz. Fenerbahçe genetiğine uygun bir pas oyunu oynatmaya çalışıyoruz. En çok pas yaptığımız ilk yarıyı geçirdik. Mücadelemizi sonuna kadar bırakmayacağız ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Zeki Murat Göle, "Sistemi yavaş yavaş oturtmaya çalışıyorduk. Milli takım arasına kadar bunun meyvelerini aldık. Daha sonra bazı dalgalanmalar oldu. Takım geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi, toparlamaya çalıştık ama yeterli olmadı. Tekrar son maçta takım umut verdi. İstediğimiz yerde değiliz. Üst sıralara çıkmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas ile ilgili konuşan Zeki Murat Göle, "Pelkas'ın antrenman performansında sıkıntı yoktu. Yeterli süreyi bulamadı. Yavaş yavaş süre vermeye başladık. Ona çok inanıyoruz. Onu kazanmaya devam edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica: Bu maçta puanları hak etmedik

Rumen teknik adam Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin daha iyi bir performans sergilediğini belirten Sumudica, "Bu maçta puanları hak etmedik. Bizden daha iyi bir takımla oynadık. Bizden daha fazla pozisyonları vardı. Daha iyi takımları var ve değiştirmek için yedek kulübesinde daha fazla oyuncuya sahipler." diye konuştu.

Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmeleri gerektiğini ifade eden Marius Sumudica, "Son 6-7 maçtır bunu söylüyorum, transfer sezonu açılana kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız. Başka da çözümümüz yok. Tabii çok da bir şey kaybetmiş değiliz. Üç takım 15 puana sahip, bir takım 17, diğeri de 18 puanda. Her şey bitmiş sayılmaz. Ligin ikinci yarısında ne olacağını göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.