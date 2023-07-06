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Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı
Spor
06 Temmuz 2023 Perşembe 16:08
Kıbrıs Genç Tv
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
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