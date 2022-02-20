Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçında 2 gol

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçında 2 gol
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Fenerbahçe, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltı golleriyle 2-0 mağlup etti.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, puanını 43'e çıkardı ve 5. sıraya yerleşti.

Son 5 maçında 4. kez puan kaybeden Atakaş Hatayspor ise 39 puanda kaldı.

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden oyuncusu Arda Güler, sarı-lacivertli formayla ligde ilk kez 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertlilerin sezon başında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı genç sol bek Çağtay Kurukalıp, ilk Süper Lig maçına çıktı. Çağtay, ilk Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı

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