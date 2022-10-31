Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat'ta farka koştu

Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat'ta farka koştu
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Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi. Belçikalı yıldız Michy Batshuayi, karşılaşmada 3 gol 1 asiste imzasını attı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

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