Fenerbahçe Avrupa'da 3'te 3 yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve Miha Zajc'ın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazanarak üçte üç yaptı. İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 18 resmi maçtan galip ayrılarak önemli bir başarıya da imza attı.
Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. ve 90+3. dakikalarda Miha Zajc kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 65. dakikada Pedrinho'dan geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe H Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9'a çıkarttı. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.