Fenerbahçe Avrupa'da 3'te 3 yaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde Bulgaristan ekibi Ludogorets'i konuk eden Fenerbahçe, Michy Batshuayi ve Miha Zajc'ın golleriyle mücadeleyi 3-1 kazanarak üçte üç yaptı. İsmail Kartal önderliğindeki Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 18 resmi maçtan galip ayrılarak önemli bir başarıya da imza attı.

Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.

Öte yandan Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı. Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Michy Batshuayi ile 52. ve 90+3. dakikalarda Miha Zajc kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 65. dakikada Pedrinho'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe H Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanarak puanını 9'a çıkarttı. Ludogorets ise 3 puanda kaldı.