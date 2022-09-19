Fenerbahçe çok rahat galip

Fenerbahçe, Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Rossi, 17. dakikada Gustavo Henrique, 45+4. dakikada Crespo, 70. dakikada Valencia ile 76. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.
Sarı lacivertlilerde 45+3. dakikada Pedro'nun kullanıdığı penatlı atışını Alanyaspor kalecisi Runarrson kurtardı. Ligde dördüncü galibiyetini alan Fenerbahçe 13 puana yükseldi.
Sezona beklediği başlangıcı yapamayan Corendon Alanyaspor, geçen hafta MKE Ankaragücü galibiyetiyle nefes almıştı. Akdeniz ekibi, Fenerbahçe karşısında farklı yenilerek 8 puanda kaldı.