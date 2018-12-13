Fenerbahçe'de Cocu'nun sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe Kulübü, Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirildiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmemiz, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Süreçteki iş birliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Cocu'dan teşekkür mesajı

Hollandalı teknik adam da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sarı-lacivertli kulüple bugün karşılıklı bir anlaşmaya vardıklarını belirterek, "Taraftarlara, futbolculara, kulübe ve Sayın Ali Koç'a minnettarlığımı ifade etmek isterim. Maalesef imkanlar dahilinde kulübü hak ettiği yere getiremedik. Fenerbahçe'deki görev sürem kısa olmasına rağmen kulübe ve İstanbul'a aşık olduk." ifadelerini kullandı.

Cocu, bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'ye ve taraftarlara şans diledi.

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü'ne karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Hollandalı teknik adamın görevine son verildiğini duyurmuştu.

Sarı-lacivertli ekip, o günden sonra maçlara Cocu'nun yardımcılığını yapan Erwin Koeman yönetiminde çıkıyor.