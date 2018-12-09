Fenerbahçe'de çöküş sürüyor...Yine puan kaybı

Fenerbahçe, kötü gidişi Akhisar'da da durduramadı. Kritik maçta Akhisarspor'a 3-0 yenilen sarı lacivertliler, haftayı 16. sırada tamamladı.

Karşılaşmaya iki takım da orta sahayı kontrol etmeye çalışarak başladı. Fenerbahçe, Mehmet Ekici'nin getirdiği toplarla pozisyon bulamaya çalıştı ve 10. dakikada Eljif Elmas'la gole çok yaklaştı. Ancak başarlı futbolcunun vuruşu auta gitti. Ev sahibi ekip oyunu dengeledi ve aradığı golü 26. dakikada buldu. Serginho'nun ceza alanı dışında sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Harun Tekin topu çeldi. Savunma oyuncularına rağmen pozisyonu iyi takip eden Bokila'nın vuruşunda top ağlara gitti. Bokila bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.

Fenerbahçe golden sonra beraberlik için bastırdı ama aradığı golü bulamadı. Geride iyi kapanan ev sahibi, 82. dakikada 2. golü de buldu. Atılan uzun topa Sktrel'in hatasını iyi değerlendiren Manu, Harun'la karşı karşıya kaldı ve farkı ikiye çıkaran golü attı.

Akhisarspor uzatmanın son anlarında Regattin ilse bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 kazandı. Fenerbahçe böylece 15. haftayı 14 puanla 16. sırada tamamladı. Akhisarspor ise 16 puanda.