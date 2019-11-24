Fenerbahçe'den 1 puan

Türkiye Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

45+3. dakikada Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Moses yükseldi. Kaleci Farnolle'nin müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan VAR'a giderek penaltı noktasını gösterdi. 45+5'te Emre Belözoğlu'nun kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü 0-0 berabere tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da vites yükseltse de skorda denge bozulmayınca 90 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe 21 puana yükselirken, BtcTurk Yeni Malatyaspor puanını 19'a çıkardı.