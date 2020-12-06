Fenerbahçe'den galibiyet

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan ve kalesinde bir penaltı gören sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Yukatel Denizlispor sahaya Pantilimon, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Bergdich, Sacko, Murawski, Bakalorz, Sagal, Aissati, Rodallega ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut ise Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Caner Erkin, Pelkas, Sosa, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Cisse ilk 11'ine şans verdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ferdi pasını Cisse'ye aktardı ve tecrübeli golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu.

Sarı lacivertliler 21. dakikada gole çok yaklaştı. Caner Erkin'in ortasında kaleye paralel giden topa müsait durumdaki Pelkas ve Cisse dokunamadı.

40. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topa iyi yükselen Gökhan Gönül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe bu golden 2 dakikada sonra fileleri tekrar havalandırdı. Sosa'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafayla aktardığı topu Tisserand filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır damga vurdu.

Mesanovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Serdar Aziz'in koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem penaltı noktasını işaret etti. VAR incelemesinin ardından hakeme itirazda bulunan ve sarı kart gören Serdar Aziz, penaltı kararının ardından ikinci sarı kartını gördü. Sarı-lacivertliler 54. dakikada 10 kişi kaldı. Bu pozisyonda Altay Bayındır sahneye çıktı. Genç kaleci penaltıda köşeyi bildi ve gole izin vermedi.

Altay Bayındır penaltının ardından 1 dakika içinde kalesine gelen üst üste 2 pozisyonu da savuşturmayı başardı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında etkili gelen Denizlispor bir kez daha Altay Bayındır'a takıldı.

80. dakikada ev sahibi gole çok yaklaştı. Bergdich'in ortasına Mesanovic kafayı vurdu ancak üst direğe çarpan top auta çıktı.

Mücadelenin 89. dakikasında Rodellaga ile Altay Bayındır arasındaki ikili mücadelenin ardından hakem penaltı noktasını işaret etti. Ancak VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Ali Palabıyık penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Denizli'den 3 puanla ayrılan Fenerbahçe puanını 23'e çıkardı. Denizlispor ise 6 puanda kaldı.