Fenerbahçe'den tek gol

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ettiği Medipol Başakşehir'i Rossi'nin golüyle 1-0 yendi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, zorlu mücadeleden galip ayrıldı.
Son 6 maçta 5. gaibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 23'e çıararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde 2. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir, 20 puanda kaldı.Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022, 22:14