Fenerbahçe'den tek gol

Fenerbahçe'den tek gol
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ettiği Medipol Başakşehir'i Rossi'nin golüyle 1-0 yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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İkinci yarıda rakibi üzerinde baskısını artıran ev sahibi Fenerbahçe, aradığı golü 84. dakikada Diego Rossi ile buldu: 1-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Fenerbahçe, zorlu mücadeleden galip ayrıldı.

Son 6 maçta 5. gaibiyetini alan sarı-lacivertli ekip, puanını 23'e çıararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde 2. yenilgisini yaşayan Medipol Başakşehir, 20 puanda kaldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022, 22:14
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