Fenerbahçe evinde farklı kazandı

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi.

1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sağdan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topla buluşan Berisha'nın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

5. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Pohjanpalo'nun savunmanın arkasına pasında topla buluşan Aminu Umar, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Szalai, kale çizgisinin önünde topu kafayla kornere çelerek meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin sağdan ortasında Berisha'nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-0.

34. dakikada Crespo'nun ara pasında sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Rossi'nin çıkardığı şutta kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Mesut Özil ile yaptığı verkaçla soldan ceza sahasına giren Berisha'nın çaprazdan sol ayağıyla şutunda top kaleye paralel auta gitti.

60. dakikada sağdan topla hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, topu penaltı noktası civarında bulunan Mesut'a çıkardı. Mesut, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra daha müsait durumda bulunan Rossi'ye çıkardı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top direk dibinden auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Rossi'nin pasıyla solda topla buluşan Szalai'nin yerden sert ortasında, altıpas içinde topa kayarak dokunan Serdar Dursun topu filelere gönderdi: 2-0.

77. dakikada Rossi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda direğe de çarpan top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Sosa'nın rakip yarı alanın ortalarında rakibinden kaptığı topla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası dışından yerden şutunda top ağlara gitti: 3-0.

90. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta Sosa'nın pasıyla soldan çizgiye inen Szalai'nin yerden ortasında kale sahası içinde Serdar Dursun topu ağlara gönderdi: 4-0.

Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.