Fenerbahçe farklı kazanarak play-off turunda

Maribor ile Fenerbahçe, Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetti.
Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Hollanda ekibi Twente ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 24 Ağustos Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak.
Fenerbahçe'ye turu getiren golleri, 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. dakikada Szymanski ile 79. dakikada Tadic filelerle buluşturdu. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat 32 .dakikada Arnel Jakupovic'in penaltısını kurtardı.