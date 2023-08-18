Fenerbahçe farklı kazanarak play-off turunda

Fenerbahçe farklı kazanarak play-off turunda
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Maribor ile Fenerbahçe, Ljudski Vrt Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Portekizli hakem Fabio Verissimo yönetti.

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Kadıköy'de oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-1 ile geçen sarı-lacivertliler, deplasmanda da farklı kazanarak adını play off'a yazdırdı.

Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off'unda Hollanda ekibi Twente ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 24 Ağustos Perşembe günü Kadıköy’de oynanacak.

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri, 17. dakikada İrfan Can Kahveci, 77. dakikada Szymanski ile 79. dakikada Tadic filelerle buluşturdu. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat 32 .dakikada Arnel Jakupovic'in penaltısını kurtardı.

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