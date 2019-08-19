Fenerbahçe farklı kazandı

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, ligin yeni ekiplerinden Gazişehir'i 5-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler böylece 122 hafta sonra Süper Lig'de liderliğe yükseldi.

Maçın henüz 6. dakikasında penaltı kazanan Fenerbahçe, Moses'in golüyle perdeyi açtı. 13. dakikada bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe'de yeniden topun başına geçen Moses, bu kez kaleci Günay'ı geçemedi. 17. dakikada sahneye çıkan Vedat Muric, sert bir vuruşla farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 24'ü gösterirken hakem Arda Kardeşler, Fenerbahçe lehine bir penaltı düdüğü daha çaldı. Beyaz noktanın başına geçen Emre Belözoğlu da yeniden ayak bastığı Kadıköy'e golle döndü: 3-0. İkinci yarıda da rahat oyununu devam ettiren Fenerbahçe, 74. dakikada Dirar'la farkı dörde çıkardı. Gol şova noktayı koyan isim ise 88. dakikada Ferdi Kadıoğlu oldu: 5-0.

Bu sonuçla sarı lacivertliler, 2019-2020 sezonunda ilk haftayı lider tamamladı.