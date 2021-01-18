Fenerbahçe galibiyet serisini sürdürdü

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig'in 19. haftasında, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yendi.

5. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından plase vuruşunda, top kaleci Friedrich'de kaldı.

8. dakikada hücumun sol kanadından Valencia'nın kullandığı köşe vuruşuna ön direkte iyi yükselen Samatta'nın kafa vuruşunda, top kale çizgisinde bekleyen Atila Turan'a çarptı. Atağın devamında Gustavo'nun şutunda yine kaleci Friedrich topu kontrol etti.

25. dakikada sağdan Atila Turan'ın direkt kaleye doğru kullandığı köşe vuruşunda, top kaleci Altay'ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Pozisyonun devamında Ozan Tufan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

28. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valencia'nın sağdan yerden ortasında penaltı noktası civarında Thiam'ın vuruşunda, kaleci Friedrich topu elinden sektirdi. Devamında meşin yuvarlağı önünde bulan Thiam, topu ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan uzun topta Thiam, topu kontrol ettikten sonra ceza sahasında bulunan Samatta'ya aktardı. Samatta'nın, iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.

37. dakikada Cekici'nin uzak mesafeden direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

45+3. dakikada Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Pelkas'ın sert vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak direk dibinden kornere gitti.

54. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Samatta, meşin yuvarlağı solda müsait durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Valencia'nın kontrol ettikten sonra uygun durumda yerden vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

66. dakikada Nazım Sangare'nin ortasında altıpas önünde iyi pozisyon alan Pelkas'ın vole vuruşunda, top üstten auta çıktı.

67. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rakibinin hatalı pasıyla rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Valencia'nın uzaktan şutunda, top filelerle buluştu: 3-0.

90+4. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Ceza sahası dışında topla buluşan Emre Güral'ın sağ ayağıyla vuruşunda, top ağlara gitti: 3-1.

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

2017-2018'den sonra ilk kez 5'te 5

Sarı-lacivertliler, ligde Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.



Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan sonra ilk kez sezon içinde 5'te 5 yaptı.



Son olarak 2017-2018 sezonunun 12 ile 16. haftalar arasında üst üste 5 maç kazanan Fenerbahçe, uzun süre sonra bu seriyi tekrarladı.

Valencia uzun süre sonra gol attı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, uzun süre sonra gol atmayı başardı.

Sarı-lacivertli formayla ligde ilk golünü 6. haftada 25 Ekim'de 3-1 kazanılan Trabzonspor maçında atan Valencia, yaklaşık 3 ay sonra golle buluştu.

Valencia, MKE Ankaragücü'ne attığı golle ligdeki sayısını da 2'ye çıkardı.

Ozan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan, cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesinde 3 sarı kartı bulunan Ozan, mücadelenin 41. dakikasında sarı kart gördü.



Ligdeki sarı kart sayısı 4 olan milli futbolcu, Demir Grup Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.