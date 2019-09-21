Fenerbahçe galip

Türkiye Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta MKE Ankaragücü'ni 2-1 mağlup etti.

Maça iyi başlayan taraf Fenerbahçe olsa da 16. dakikada sahneye çıkan Orgill, Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. Sarı lacivertlilerin bu gole cevabı ise gecikmezken 20. dakikada Zanka skora dengeyi getirdi. İkinci yarıya da iyi başlayan Fenerbahçe aradığı golü 73. dakikada buldu. Emre Belözoğlu'nun başlattığı atakta Max Kruse'nin nefis pasını şık bir vuruşla asiste çeviren Vedat Muric, sarı lacivertlileri 2-1 öne geçirdi. Öte yandan Max Kruse bu sezonki 4. asistini yaparken Vedat Muric 3. golüne imza attı.

Bu sonuçla 10 puana yükselen Fenerbahçe, gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. MKE Ankaragücü ise 5 puanda kaldı.