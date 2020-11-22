Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni farklı geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 5-1 yenerek dış sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın golleriyle 5-1 yendi. Gençlerbirliği'nin tek golü ise Diego'dan geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve iki maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği ise oynadığı 8. maçında 5. yenilgisini aldı ve 5 puanda kaldı.

Deplasman serisi devam etti

Fenerbahçe, bu sezon deplasmandaki başarılı sonuçlarına Gençlerbirliği karşısında da devam etti.

Dış sahada 5. maçına çıkan sarı-lacivertliler, 4. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda bu sezon tek puan kaybını Galatasaray'la 0-0 berabere kalarak yaşadı.

Bulut'un "100"ü güldü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerindeki 100. maçından galibiyetle ayrıldı.

Kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi çalıştıran Bulut, "dalya" dediği Gençlerbirliği maçında takımının 3 puan kazanmasının sevincini yaşadı.

Perotti performansıyla ön plana çıktı

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti, Gençlerbirliği karşısında gösterdiği etkili performansla dikkati çekti.

Takımının ikinci golü öncesi penaltıyı kazandıran Perotti, beyaz noktadan topu filelere gönderdi. İkinci yarıda takımının 4. golünü atan Arjantinli futbolcu, sarı-lacivertli formayla gol sayısını da 3'e çıkardı.

Mert Hakan'dan ilk gol

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Sarı-lacivertli takımı 14. dakikada öne geçiren golü atan Mert Hakan, ilk kez 11'de forma giydiği maçta şansını iyi kullandı.

Fenerbahçe'den Gençlerbirliği'ne yine 5 gol

Fenerbahçe, ligde en son 5 gol attığı takım olan Gençlerbirliği karşısında yine aynı skoru buldu.

Geçen sezon 14. haftada İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 5-2 yenen sarı-lacivertliler, daha sonra ligde oynadığı 28 maçta 5 gol birden atamamıştı.

Sarı-lacivertliler, taraftarına uzun bir aradan sonra 5 gollü galibiyet hediye etti.

Gençlerbirliği kötü gidişatı durduramadı

Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Son olarak 4 Ekim'de Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik alabildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: 5'ten fazla da atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanında 5-1'lik farklı galibiyete imza atan oyuncularını tebrik etti.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulut, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Milli aralardan sonraki karşılaşmaların zorluğuna dikkati çeken Bulut, "Performansımız istediğimiz seviyede olmasa da yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirdik. Futbolcularımı tebrik ediyorum. İlk 11'de oynayanlar da sonradan oyuna girenlerde iyi oynadı. 5'ten fazla da atabilirdik. Rakibe verdiğimiz pozisyonlar da oldu. Daha agresif olabilirdik." dedi.

Elinde 25 kişilik kaliteli bir oyuncu grubunun olduğunu vurgulayan Bulut, "Sakatlıklar oluyor, mesela bugün 7 oyuncumuz yoktu. Diğer arkadaşlarımızı değerlendirdik. Uzun bir maratondayız, kupa maçları da var. Cezalılar olacak, sakatlıklar olacak. Futbolcularımın her zaman hazır olmasını istiyorum. İnşallah böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcular döndükten sadece 1.5 gün sonra maça çıkmalarını da eleştiren Bulut, "Fikstür konusunda maçtan önce de açıklamam oldu. Onunla ilgili burada önemli olan şey 20 kişiden farklı yorum çıkmamasıdır. Tek bir ağızdan yorum yapılması lazım. Biz bu konuda dezavantajlı olduk. Geçen milli maçtan sonra da benzeri oldu. Bugün de bu şekilde oldu. Milli maçtan 1,5 gün geçtikten sonra futbolcular sahada olmak zorunda kaldı. Daha dikkatli olunmasını rica ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav: Penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi

Süper Lig'in 9 haftasında Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Gençlerbirliği'nin başkanı Murat Cavcav, karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

Cavcav, maçın ardından yaptığı açıklamada, lige iyi başlayamadıklarını belirterek, "Onun için kan değişikliğine gittik. Bugün de iyi başlamıştık ama penaltıyla alakası olmayan bir pozisyon. Hakem görmemiş olabilir ama VAR pozisyonu görmeliydi. Penaltıdan golü yiyince takım demoralize oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu dile getiren Cavcav, şunları kaydetti:

"Biz de iyi hazırlanmıştık ama futbolda bunlar oluyor. Önümüzde Kasımpaşa maçı var. Ona hazırlanacağız, inşallah iyi bir neticeyle döneriz. Biz Anadolu kulüpleri olarak hakem hatalarına maruz kalıyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri ve ellerini vicdanlarına koyup maç yönetmeleri lazım. Bu kadar emek harcıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunların karşılığında bu hareketler moralimizi bozuyor."

Maçın özeti

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi.

14. dakikada Pelkas ile duvar pası yapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

19. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarı gitti.

31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golünü buldu. Furman'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında boşta kalan Diego, yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

36. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Halil İbrahim Pehlivan ile Perotti'nin ikili mücadelesinde beyaz noktayı gösterdi. 38. dakikada Perotti'nin penaltıdan attığı golle Fenerbahçe yeniden öne geçti: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

47. dakikada Fenerbahçe, başkent deplasmanında farkı ikiye çıkardı. Pelkas'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sosa'nın yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta top filelere gitti: 1-3.

63. dakikada Soner Dikmen'in ceza yayından çektiği şutta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.

69. dakikada Ozan Tufan'ın ortasında ceza sahasının solunda topla buluşan Perotti, açısını düzelttikten sonra uzak köşeden topu ağlara gönderdi: 1-4.

73. dakikada sarı-lacivertli ekip 5. golü buldu. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz'in kafayla içeriye çevirdiği topa kale önünde dokunan Ozan Tufan, takımının 5. golünü attı: 1-5.

76. dakikada savunma arkasına sarkan Samatta'nın aşırtma vuruşunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.