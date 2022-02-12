Fenerbahçe Giresun deplasmanında 2 golle galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

2. dakikada GZT Giresunspor atağında Sergio soldan getirdiği topu Diabate'ye aktardı. Bu oyuncunun ara pasında topla buluşan Chiquinho, ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

8. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışına yaptığı ortada Zajc topla buluştu. Zajc'ın ceza sahası ön çizgisinin dışından yaptığı vuruşunda, top az farkla auta gitti.

11. dakikada sol kanattan Sergio'nun ceza sahasına yaptığı ortada Umut Nayir, topa vuramadı. Diabate önünde kalan topa gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

28. dakikada Nazım Sangare'nin defansın arkasına attığı uzun top Valencia'nın önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

30. dakikada GZT Giresunspor defanstan çıkmak isterken topu Traore'den kapan Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı defansın arkasına sarkan Valencia'ya aktardı. Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Valencia'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

43. dakikada Traore'nin sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada Flavio'nun boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top Altay Bayındır'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

53. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pelkas, kendi yarı sahasından kaptığı topla Giresunspor ceza sahasına kadar girdi. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-2

82. dakikada Fenerbahçe kontra atağında Valencia, rakip ceza sahasına girmek isterken Perez tarafından düşürüldü. Hakem, Perez'e kırmızı kart gösterdi.

86. dakikada sol kanattan ev sahibi takımın ceza sahasına giren Osayi Samuel, topu boş pozisyondaki Berisha'ya akardı. Berisha'nın vuruşunda top, az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Nazım Sangare'nin uzun pasında topla buluşan Valencia'nın, ileri çıkan kaleci Okan Kocuk'un üzerinden aşırtma vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.