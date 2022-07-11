Fenerbahçe, Hull City ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazandı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile yaptığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Szalai, Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Rossi ve Valencia ilk 11'iyle çıktı.

Konuk ekip ise Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Jones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater ilk 11'iyle mücadele etti.

Son anlarında Fenerbahçe’nin baskı kurduğu maçın ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle bitti.

İkinci yarının başında Lincoln ve Crespo'nun yerine Bruma ile Zajc'ı oyuna alan sarı-lacivertli ekip, maçın 61. dakikasında da Ferdi-Arda Güler, İrfan Can-Serdar Aziz, Valencia-Mergim Berisha, Rossi-Serdar Dursun değişikliği yaptı.

Mücadelenin 81. dakikasında Szalai-Novak ile İsmail Yüksek-Pelkas değişikliğine giden sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, 87. dakikada ise Osayi-Samuel'in yerine Burak Kapacak'ı oyuna sürdü.

Konuk takım da ikinci yarıya Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter ve Ingram'ın yerine Docherty, McLoughlin, Wilks, McLoughlin ile Baxter'ı alarak başladı.

Hull City'de 62. dakikada Allahyar Sayyadmanesh-Williams, Elder-Andrew Smith, Jones-Cannon, Greaves-Mills, Longman-Covil, Slatter-Tyler Smith ve Coyle-Fleming değişikliği gerçekleştirildi.

Maçın son bölümünde baskıyı arttıran Fenerbahçe, 87. dakikada ceza alanı önünde serbest vuruş kazandı. Sarı-lacivertli takımın 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

89. dakikada Arda Güler'in soldan ortasında ceza alanı içinde Berisha'dan seken topla buluşan Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-0

Fenerbahçe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Hull City'nin Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan, İngiliz ekibi formasıyla ilk maçını eski takımına karşı oynadı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı: "Arda Güler bizim geleceğimiz, Türk futbolunun geleceği"

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika iyi mücadele ettiklerini ve sarı-lacivertli takımın genç oyuncusu Arda Güler'in gol atmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve sarı-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ilıcalı, güzel bir maç olduğunu dile getirdi.

Ilıcalı, bir muhabirinin Arda Güler'in golünü hatırlatması üzerine, "Arda Güler bizim geleceğimiz, Türk futbolunun geleceği. Onun attığı her gol bizi mutlu eder. Bugün de gol attığı için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Maçın, yakın arkadaşı merhum Alpay Kazan anısına oynandığını anımsatan Ilıcalı, "Zaten maç bizim için manevi olarak çok önemliydi. Rahmetli arkadaşım Alper Kazan adınaydı maç. Benim için manevi değeri büyük olan maçta Arda'nın gol atmış olması benim için güzel bir mutluluk oldu." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel transferler yaptık"

Takımının maçtaki performansının sorulması üzerine Ilıcalı, sezonu iki hafta önce açtıklarını ve kadroya yeni dahil edilen 5 oyuncunu maçta görev almadığına dikkati çekti.

Bu açıdan bakıldığında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Ilıcalı, "Göze çarpan futbolcularımız da vardı ama bugün Fenerbahçe tabii ki çok büyük bir takım. Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için önemli bir gurur. Çok güzel transferler yaptık, onlarla biz de İngiltere Championship'te bir yerlere gelmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tam bir dostluk maçı yaşandığını, tribünlerde de çok güzel görüntüler olduğunu belirten Ilıcalı, takımı desteklemek için İngiltere'den gelen taraftarlara teşekkür etti.

En büyük teşekkürü Sakarya seyircisine ettiğini kaydeden Ilıcalı, "İyi ki bu maçı burada yapmışız. Ali başkan da aynı şeyi söyledi. Çok mutluyuz." diye konuştu.