Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda yenildi

Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.
Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynandı.
Hakem Arda Kardeşler'in iki kırmızı kart gösterdiği maçta Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle geçti.
Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 7 puanda kaldı. Arabam.com Konyaspor ise puanıını 8'e yükseltti.
Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, 22. dakikada Adil Demirbağ'a yaptığı hareket sonucu kırmızı kart gördü.
Maçın 54. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.