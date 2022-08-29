Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda yenildi

Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda yenildi
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Türkiye Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Arabam.com Konyaspor, Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

Karşılaşma, Konyaspor'un stat zeminindeki problem sebebiyle Eskişehir Yeni Stadı'nda oynandı.

Hakem Arda Kardeşler'in iki kırmızı kart gösterdiği maçta Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle geçti.

Süper Lig'de ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 7 puanda kaldı. Arabam.com Konyaspor ise puanıını 8'e yükseltti.

Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 66. dakikada Muhammet Demir kaydetti.

Sarı-lacivertli takımda Enner Valencia, 22. dakikada Adil Demirbağ'a yaptığı hareket sonucu kırmızı kart gördü.

Maçın 54. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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