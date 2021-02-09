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Fenerbahçe, kupadan elendi
Spor
09 Şubat 2021 Salı 22:47
Kıbrıs Genç Tv
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde 75 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi 2-1'le geçen Medipol Başakşehir adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. Başakşehir yarı finalde Konyaspor-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
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