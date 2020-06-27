Fenerbahçe-Malatyaspor maçında 5 gol

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, 65. dakikada Gökhan Töre'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibi karşısında 70. dakikada Vedat Muric'in golüyle öne geçti.

Müsabakanın 81. dakikasında Ndayishimiye'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, 89. dakikada Donald'ın golüyle 2-1 yenik duruma düştü.

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 90 ve 90+6. dakikalardaki golleriyle maçı 3-2 kazanıp, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ozan Tufan galibiyeti getirdi

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti getiren isim oldu.

Ozan, mücadelenin 90 ve 90+6. dakikalardaki golleriyle takımını galibiyete taşıdı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Muric gol sayısını 15'e çıkardı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muric, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında skora katkı sağladı.

Sarı-lacivertli oyuncu, 70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistini güzel bir kafa vuruşuyla değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Muric, son olarak 27. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.

Emre Belözoğlu giriyor, Fenerbahçe kazanıyor

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyetlerde önemli rol oynuyor.

Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor.

Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı.

Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı.

Tolgay 4 maç sonra sahada

Fenerbahçeli oyuncu Tolgay Arslan, 4 maç sonra forma şansı buldu.

Maçın 76. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil olan Tolgay, en son 25. haftada Kadıköy'de Yukatel Denizlispor'a karşı forma giymişti.

Rodrigues cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues cezalı duruma düştü.

Mücadele öncesinde 3 sarı kartı bulunan Rodrigues, 77. dakikada sarı kart gördü.

Rodrigues, gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında görev yapamayacak.

Fenerbahçe kalesini yine kapatamadı

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 10. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.

İlk yarı

30. dakikada Muric'in şutunda ceza sahasında savunmadan seken top, Ozan Tufan'da kaldı. Bu futbolcunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı röveşatada meşin yuvarlak yandan farklı şekilde auta gitti.

41. dakikada Acquah'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Umut Bulut, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Umut Bulut'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak Altay Bayındır'a çarparak kornere çıktı.

45+2. dakikada Rodrigues'in ceza yayı önünden çektiği sert şutta, top kaleci Farnolle'den döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada sağdan ilerleyen Gökhan Töre'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda, kaleci Altay Bayandır'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direkten döndü.

60. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza sahasında Muric'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rodrigues'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında, kale önünde Muric kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

76. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigues'in yakın mesafenden yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.

81. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor skoru eşitledi. Ceza sahası dışında sağ çaprazda serbest atış kullanan Fofana'nın yaptığı ortada, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Ndayishimiye, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.

89. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor üstürlüğü ele geçirdi. Fofana'nın sağdan kulandığı serbest vuruşta ceza sahasında savunmadan seken topu Ndayishimiye kafayla altıpasın sol çaprazında bulunan Donald'a aktardı. Bu futbolcu, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

90. Fenerbahçe beraberliği sağladı. Deniz Türüç'ün soldan yaptığı ortada ceza sahasında Muric'in indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara attı: 2-2.

90+6. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun soldan yaptığı ortada, altıpas önünde iyi yükselen Ozan Tufan kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 3-2.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.