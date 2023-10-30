Fenerbahçe Pendikspor karşısında farka gitti

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele, 5-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Erdem Canpolat (k.k), İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko (3) kaydetti.

Fenerbahçe'nin yıldızları saymaya devam etti

Fenerbahçe'nin iki golünün altına imzasını atan Edin Dzeko ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. İrfan Can Kahveci ise ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Fred maça devam edemedi

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fenerbahçe futbolcusu Fred, 8. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız oyuncunun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

Edin Dzeko 12 yıl sonra bir ilki yaşadı

Mücadeleyi hat-trick yaparak tamamlayan Edin Dzeko, 12 yıl sonra ilk kez hat-trick yapmış oldu.

Fenerbahçe, Cumhuriyetin 100. yılına özel formayla sahadaFenerbahçe, Pendikspor müsabakasına Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak tasarlanan formasıyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımın 1923 yılında giydiği formadan ilham alındığı belirtilen formanın önünde Atatürk portresi yer aldı. Formanın sırtında ise cumhuriyetin kuruluşunun 6. yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde çekilen tarihi fotoğraf yer aldı.

Sarı-lacivertli futbolcular da "Sonsuza dek Cumhuriyet" yazılı pankartla maç öncesinde ısınmak için sahaya geldi.

Karşılaşma öncesinde Pendik Stadı'ndaki skorboardlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar yayımlanırken, stat hoparlörlerinden de marşlar çalındı.

İki takım futbolcuları ve hakemler, seremoniye çıkarken "Şanlı Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun" pankartını da birlikte taşıdı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 30'a yükseltti ve tekrar Trendyol Süper Lig'in zirvesine yükseldi. Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 puanda kaldı.