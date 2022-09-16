Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.
Rennes, Roazhon Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.
Fenerbahçe'nin gollerini 60. dakikada İrfan Can Kahveci ile 90+2. dakikada penaltıdan Valencia attı.
Rennes'in gollerini ise 52. dakikada Martin Terrier ile 54. dakikada Lovro Majer kaydetti.
Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.
Grubun diğer maçında ise AEK Larnaca deplasmanda Dynamo Kiev'i 1-0 yendi.