Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı

Fenerbahçe puanı 90+2'de kurtardı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransa'nın Rennes takımıyla 2-2 berabere kaldı.

Rennes, Roazhon Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabakayı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetti.

Fenerbahçe'nin gollerini 60. dakikada İrfan Can Kahveci ile 90+2. dakikada penaltıdan Valencia attı.

Rennes'in gollerini ise 52. dakikada Martin Terrier ile 54. dakikada Lovro Majer kaydetti.

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Rennes'te Hamari Traore 83. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 

Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.

Grubun diğer maçında ise AEK Larnaca deplasmanda Dynamo Kiev'i 1-0 yendi.

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