Fenerbahçe şampiyonluk yarışına son dakikalarda tutundu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlasa da pozisyona girmekte zorlandı.

Medipol Başakşehir'in 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından yan toplara dönen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı.

Son dakikalarda kurduğu baskıyı sürdüren Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Joao Pedro ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, zirve takibini 6 puan farkla sürdürdü.