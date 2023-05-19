Fenerbahçe şampiyonluk yarışından kopmadı

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını beşte tuttu. Sarı lacivetliler bu sezon ilk derbi karşılaşmasını da kazanmış oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 11. dakikada Batshuayi, 58. dakikada Peres ile 71. dakikada Valencia filelerle buluşturdu.

Trabzonspor'un tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Trezeguet kaydetti.

Ligde son olarak deplasmanda Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzonspor'u mağlup ederek şampiyonlık umudunu korudu.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, ligdeki 22. galibiyetini alarak 71 puana yükseldi.