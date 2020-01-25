Fenerbahçe seriyi sürdürdü

Türkiye Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

7. dakikada Vedat Muric'in altıpasa etkili ortasında Kruse, hafif gerisinde kalan topa iyi bir kafa vuruşu yapamadı. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

9. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Gustavo'nun pasıyla sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in sol ayağıyla yerden şutunda, top yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Rodrigues'in ceza yayının sağından çok sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesiyle oyun alanına döndü.

21. dakikada sağdan Rodrigues'in ortasında savunmanın müdahale ettiği top, ceza yayında Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga'nın müsait durumda gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

22. dakikada İrfan Can'ın ceza sahasına ortasında Dirar'ın hatasında top altıpasta Visca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

32. dakikada sağdan Isla'nın ortasında savunmadan seken top, ceza sahası sol çaprazında Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga'nın kontrol ettikten sonra arka direğe plase vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

37. dakikada Visca'nın yerden ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Elia'nın sol ayağıyla yerden vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Isla'ya çarparak kornere çıktı.

41. dakikada Isla'nın sağdan ortasına altıpas önünde iyi yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

42. dakikada Tolga Ciğerci'nin hücum yönünün sağından kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Serdar Aziz'in kafasından seken top, sol çaprazda Gustavo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun dönerek yaptığı vuruşta, kaleci Mert topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında oluşan karambolde Tolga Ciğerci, Caiçara'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus, önce penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR sisteminin uyarısı üzerine Aydınus, saha kenarına gelerek pozisyonu yeniden izledi ve pozisyonda faul olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Ozan'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in sert vuruşunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı çeldi.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kruse, iki rakibini geçerek ceza sahası içinde kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Alman futbolcunun yerden düzgün vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0

78. dakikada Luiz Gustavo'nun etkili ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert topu köşede kontrol etti.

86. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan topla hareketlenen Rodrigues, ceza sahası içinde Epureanu'dan sıyrılarak sıfıra indi. Rodrigues'in içeri çevirdiği topu Muric filelere gönderdi: 2-0

90+1. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına hareketlenen Ferdi, Mehmet Ekici ile verkaç yaptıktan sonra sağ çaprazda topla buluştu. Rakibinden sıyrılan Ferdi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.