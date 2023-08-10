Fenerbahçe, Slovenya'ya avantajlı gidiyor

UEFA Konferans Ligi ilk maçında Fenerbahçe ile Maribor karşı karşıya geldi. Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Sarı lacivertli temsilcimizin gollerini 58. dakikada yeni transfer Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti. Maribor'un golü ise 72. dakikada Strajnar'dan geldi.

Becao bir ilki yaşadı

Rodrigo Becao, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Maribor filelerine gönderdi.

Szymanski parladı

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarıda dahil olan Fenerbahçe'nin bir diğer yeni transferi Sebastian Szymanski, Becao ve İrfan Can Kahveci'nin gollerinde asisti yapan isim oldu.

Fenerbahçe, maçın rövanşını 17 Ağustos tarihinde Slovenya'daki Ljudski Stadyumu'nda oynayacak.