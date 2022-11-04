Fenerbahçe son 16 turunda

Fenerbahçe son 16 turunda
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında  Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oldu.

Polonya'nın Krakow Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.

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Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Arda Güler ve 45+2. dakikada Arda'nın asistinde Willian Arao kaydetti.

Dinamo Kiev'de Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Fenerbahçe, B Grubu'nu lider bitirdi.

Temsilcimiz, bu neticenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma hakkı kazandı.

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