Fenerbahçe son 16 turunda

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e konuk oldu.
Polonya'nın Krakow Cracovia Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan hakem Duje Strukan yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle noktalandı.
Dinamo Kiev'de Zabarnyi, 68. dakikada ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Fenerbahçe, B Grubu'nu lider bitirdi.
Temsilcimiz, bu neticenin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalma hakkı kazandı.