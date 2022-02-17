Fenerbahçe turu zora soktu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda, Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk etti.

18. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kalan Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes'in çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. Dönen topu önünde bulan Holes'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta top direk dibinden auta çıktı.

45. dakikada Slavia Prag öne geçti. Plavsic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta top direkten döndü. Altıpasın gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Traore'nin uygun durumda bekletmeden yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Slavia Prag'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu, pasını Pelkas'a verdi. Yunan oyuncu, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Slavia Prag ikinci golü kaydetti. Ceza sahası çizgisi yakınında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in orta sahada kaptırdığı topu kontrol eden Sor, meşin yuvarlağı sağdan hızla hareketlenen Lingr ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-3.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci kez fileleri havalandırdı. Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının solundan şutunu çıkardı. Slavia Prag savunmasına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Slavia Prag karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 24 Şubat Perşembe günü Çekya'da oynanacak.

Min-jae devam edemedi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Kim Min-jae, Slavia Prag karşısında maçı tamamlayamadı.

İlk yarının 41. dakikasında yaşadığı sakatlıkla kendini yere bırakan Güney Koreli savunmacı, ikinci yarıda yerini Marcel Tisserand'a bıraktı.

Pelkas'tan üst üste 2. gol

Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas, üst üste 2. maçında gol atmayı başardı.

Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından beklentinin altında bir performans sergileyen ve eleştirilen Pelkas, ligde Giresunspor'a karşı galibiyet golünü kaydetmişti.

Pelkas, Slavia Prag karşısında da takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı.

Ferdi Kadıoğlu'na destek

Fenerbahçeli taraftarlar, genç oyuncuları Ferdi Kadıoğlu'na destekte bulundu.

Müsabakanın büyük bir bölümünde takımlarının oynadığı futboldan memnun olmayan sarı-lacivertli taraftarlar, futbolcuları ıslıklarken Ferdi'ye ise destek oldu.

Taraftarlar, mücadelenin 58. dakikasında takımının golünün hazırlayıcısı olan Ferdi lehine tezahüratlarda bulundu.

Ferdi'nin 83. dakikada takımın 2. golü atmasının ardından da taraftarlar uzun süre oyuncu lehine tezahürat yaptı.

Serdar Dursun maskeyle oynadı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle oynadı.

Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.

Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının 74. dakikasında Valencia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Arda Güler süre aldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Slavia Prag karşısında süre aldı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık sebebiyle formasından uzak kalan 16 yaşındaki orta saha, 74. dakikada Miha Zajc'ın yerine oyuna girdi.

Taraftardan istifa çağrısı

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarının son anlarında kulüp başkanı Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısında bulundu.

Slavia Prag'ın golünün ardından "Ali Koç İstifa" şeklinde slogan atan taraftarlar daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratı yaptı.

Sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi. Taraftarlar, ikinci yarıda takımlarını sahaya çıkarken ıslıkladı.

Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Köstl: Bizim için çok büyük bir zafer

Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maç oldu. Fenerbahçe maça çok iyi hazırlanmıştı. Biz de gayet iyi hazırlandık. Müsabakanın başında Fenerbahçe güçlü oynadı. Akıllı oynayarak topu dolaştırdık. Alanı doğru kapattık. Yavaş yavaş taktik üstünlüğü ele aldık ve golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasının ardından üst üste 2 gol bulduklarını belirten Köstl, "Çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak yine şanssız bir gol yedik. Bizim için çok büyük bir zafer. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Bu galibiyete büyük değer veriyoruz. Ama bir maç daha var. Avantajla evimize dönüyoruz. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.