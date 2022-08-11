Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Slovacko ile karşı karşıya geldi. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip ilk maçta Kadıköy'de 3-0 mağlup ettiği rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve üst tura ismini yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'nin maçtaki golünü 56. dakikada Serdar Dursun kaydederken Slovacko'nun golünü ise 58. dakikada Sesinka attı. Bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi Play-Off Turu'na yükselen Fenerbahçe Avusturya ekibi Austria Wien'in rakibi oldu.