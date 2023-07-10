Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferinden sonra yeni 10 numara için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı lacivertlilerin Hollanda'nın Feyenoord takımında oynayan Sebastian Szymanski transferinde sona geldiği ve mali detayların belli olduğu belirtildi.

Arda Güler'in ayrılığı sonrası 10 numara transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, Polonyalı futbolcunun transferinde sona geldi. 24 yaşındaki futbolcunun mali detayları da belli oldu.

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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, bir transferi daha bitirdi.



Arda Güler'in Real Madrid'e imzası sonrası söz konusu bölgeye takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun transferi için artık günleri sayıyor.

Arda Güler'in ayrılığının ardından 10 numara transferi için mesai harcayan Fenerbahçe, Dinamo Moskova'nın yıldızı için Rus ekibiyle pazarlıklarda sona geldi.

Milliyet'in haberine göre Fenerbahçe bir süredir görüşmelerde bulunduğu Sebastian Szymanski'nin transferini noktalamaya hazırlanıyor.



Galatasaray'ın da gündemine gelen Polonyalı 10 numara, yaklaşık 11 milyon Euro bonservis ile Fenerbahçe'nin yolunu tutuyor.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş vereceği belirtiliyor.



Geride bıraktığımız sezonda Feyenoord formasıyla 40 maça çıkan başarılı futbolcu, 10 gol 7 asistlik katkı vermişti.