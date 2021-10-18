KKTC Fenerbahçeliler Derneği ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesinde KKTC Fenerbahçeliler Derneği Lokalinde Meme Kanserine dikkat çekmek adına etkinlik düzenlendi.

Gecede Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin Meme Kanserine farkındalık yaratmak adına tasarımını yaptığı pembe renk T-shirtler ve maskelerin satışı yapıldı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail gecede yaptığı konuşmasını " Bu ülkede sorumluluklarını bilen her alanda ülke adına çaba harcayan güzel yürekli insanlar gurubu; her birinizi kanser hastası ve farkında olmalarını sağladığınız sağlıklı bireyler adına kutlarım. Bu hayatta yüzünüzün hep güzelliklerden yana gülmesini ve sağlığınızın ise bereket içinde geçmesini dilerim." diye tamamladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ise "Hemen hemen her eve giren bu illet ile mücadelede erken teşhis yanında dayanışmanında önemli olduğunu. Kanser Hastaları Derneğininde bu mücadelede büyük misyon üstlendiğini bizlere düşen görevin ise bu mücadelede onlara omuz vermek birgün bizlerinde bu hastalığa yakalanabileceğimizin farkında olarak yaşamımızı sürdürmemiz gerektiğini dile getirdi."

Ayrıca Raziye Kocaismail KKTC Fenerbahçeliler Derneği başkan ve yöneticilerine duyarlılıklarından ötürü plaket ve teşekkür belgesi taktim etti.