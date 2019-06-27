Ferdi Taekwondo şampiyonası yapıldı

Ferdi Taekwondo şampiyonası yapıldı

Ferdi Taekwondo şampiyonası dün Gazimağosa  Spor Dairesi Salonunda yapıldı.

Ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp Temsilcileri verdiler 

Müsabakaları  Masterler Öykü Ergin, Ali Uslu, Zehra Karip,Pınar Akarpınar ve Betül Peyravi   yönettiler

BAYANLAR HYONG

1.Katgori:    1.Azra Usta        2.Ecem Sarı        3.Tuba Şener
2.Katgori:    1.Asiye Öksüz        2.Öykü Coşkunsu    3.İrem Şibli
3.Katgori:    1.Zeynep Kuray        2.Hilal Ülkü Yılmaz    3.Nevin Özmanevra    
4.Katgori:    1.Zahra Gadir        2.Ayşegül Kuday    3.Fatima Gadir

ERKEKLER HYONG
1.Katgori:    1.Semih Türkmen    2.Yağız Cüce        3.Eren Alp Uzun    
2.Katgori:    1.Kemal Köstü        2.Tuğra Ttığ        3.Muhammed E. Uğur
3.Katgori:    1.Hasan Talha Dönmez    2.İlkern İnci        3.Mehmet Ali Metinser
4.Katgori:    1.Koral İnci        2.Egemen Emre Uzun    3.Halit Paşa
5.Katgori:    1.Berat Onur        2.Ali Berkan Öteken    3.İsmail Akıncıoğlu    
6.Katgori:    1.Emir Tohtamuradov    2.Rustam Boltayev    3.Ömer Selim Gültekin
 

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