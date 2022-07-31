FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın teknik toplantısı Egeyurt etkinlik salonunda yapıldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nın teknik toplantısı gerçekleştirildi.

Egeyurt etkinlik salonunda gerçekleştirilen toplantıya FIBA Teknik Delegesi Norbert Lugossy, FIBA Avrupa Etkinlik Direktörü Zane Jurjane, Yerel Organizasyon Komitesi Direktörü Gökhan Sunter, Yerel Organizasyon Komitesi Yardımcı Direktörü Yağız Kaba, TBF yetkilileri ve FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan takımların temsilcileri katıldı.

Yerel Organizasyon Komitesi Direktörü Gökhan Sunter, organizasyonun teknik komitesinde yer alacak.

Organizasyon yetkilileri ve takım temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda turnuvanın statüsü hakkında açıklamalar yapılırken, takımlar kadrolarını ve maçlarda giyecekleri forma renklerini belirleyerek teknik komiteye bilgi verdiler.