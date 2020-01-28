FIFA 2020 Dijital Basın Ligi başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), sponsoru Telsim ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde düzenlediği FIFA 2020 Dijital Basın Ligi müsabakaları önceki hafta başladı.

Telsim tarafından dernek binasında düzenlenerek hizmete açılan ‘Telsim Teknoloji Odası’nda yer alan lig mücadelesine dernek üyeleri ve KKTC’de yayın yapan basın kuruluşlarının mensupları mücadele ediyor.

Fikstür çerçevesinde önceki hafta çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Lige bu hafta oynanacak olan karşılaşmalarla devam edilecek.

Lig formatında herkesin birbiri ile yapacağı müsabakaların tamamlanmasının ardından ilk dört içerisinde yer alacak olan isimler Nisan ayında KKTC Telsim Genel Müdürlük binasında yarı final ve final maçları oynanarak organizasyon tamamlanacak.