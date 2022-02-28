FIFA: Rusya'da maç oynanmayacak, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak

FIFA, Rusya'da maç oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıkladı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şiddetin asla çözüm olmadığı belirtilerek, "Barışın acilen tesis edilmesi ve yapıcı diyaloğun başlaması için çağrıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Toplanan FIFA Konseyi Bürosu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) tavsiyeleri doğrultusunda Rusya Futbol Federasyonu hakkında acil önlemler almaya karar verdi.

Sonraki duyuruya kadar geçerli olacak yaptırımlara göre, Rusya topraklarında hiçbir uluslararası müsabaka yapılmayacak. Rusya'nın ev sahibi olduğu maçlar da seyircisiz olarak tarafsız sahada oynanacak.

Rusya Futbol Federasyonuna bağlı milli takımlar, "Rusya" ismiyle değil, "Rusya Futbol Birliği (RFU)" adı altında mücadele edecek. Söz konusu takımların katıldığı karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşı kullanılmayacak.

FIFA ayrıca Ukrayna'daki durumun düzelmemesi durumunda, müsabakalardan ihraç edilme de dahil olmak üzere ek bir yaptırım belirlemek için IOC, UEFA ve diğer spor organizasyonlarıyla diyaloğunu sürdürecek.