"Filenin Sultanları" dünyanın bir numarası oldu

Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde son 12 yılda adeta uluslararası kupalara ambargo koyan Türkiye, A Milli Takım seviyesinde de dünyanın en büyüğü oldu.

Tarihinde 1992 Balkan Şampiyonası, 2005 Akdeniz Oyunları, 2014 CEV Avrupa Ligi, 2015 Avrupa Oyunları ve 2021 İslami Dayanışma Oyunları şampiyonlukları bulunan "Filenin Sultanları" en büyük başarısını dün FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alarak yaşadı.

Türkiye, kadın voleybolunda dünya şampiyonu olarak A Milli Takım seviyesindeki 6. madalyasını elde etti. Ay-yıldızlı ekip, bu başarısıyla tarihinde ilk kez dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa 8 kez Türkiye'nin

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kulüpler düzeyinde 2011'den bu yana Türkiye, 8 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez ile en fazla şampiyon olan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde kupa 8 kez Türkiye'nin

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaştı.

Kulüpler düzeyinde 2011'den bu yana Türkiye, 8 kez Avrupa şampiyonluğu elde etti. Bu süreçte VakıfBank, 6 kez ile en fazla şampiyon olan ay-yıldızlı ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'te, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.