Basketbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) organize ettiği ve KKTC Telsim’in katkı koyduğu Kadınlar KTSYD Kupası’nda ikinci finalist bu akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda belirlendi. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi’ni (RDÜ) karşı karşıya getiren yarı final maçında gülen taraf GAÜ oldu.

Final bileti GAÜ’nün: 51-33

İlk periyodu başa baş geçen maçın ikinci periyodunda farkı yakalayan GAÜ, devreyi 26-11 üstün tamamladı. Üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Girne temsilcisi mücadeleden 51-33 galip ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla GAÜ, daha önce finale yükselen UKÜ’nün rakibi oldu. Final maçı 27 Aralık Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.