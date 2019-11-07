Final zamanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları ile Basketbol Federasyonu’nun birlikte organize ettiği KTSYD Kupası’nda final maçı yarın akşam (8 Kasım Cuma) oynanıyor. YDÜ ile Koopspor’u karşı karşıya getirecek final maçı saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Final maçı öncesinde açıklamada bulunan iki takımın kaptanları güzel bir mücadele olması konusunda ortak vurguda bulunurken, kazanmak için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler.

Eryılmazlar: Umarım, final denildiğinde akla gelen iki takım olarak herkese güzel bir gece yaşatırız

Koopspor takım kaptanı Andım Eryılmazlar, iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiklerini, eski oyuncular ve yeni transferler arasında güzel bir takımdaşlık kurulduğunu ve bunun daha iyi bir takım olmalarını sağladığını ifade etti.

Andım Eryılmazlar, her turnuvada olduğu gibi bu turnuvada da kupayı kazanmak istediklerini, bunun için de ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, yaşanan sakatlık problemleri nedeni ile dar rotasyonla oynamak durumunda kaldıklarına işaret etti.

Kaptan Andım, rakipleri YDÜ’ye büyük saygı duyduklarını ifade ederek, final dendiğinde ülkede akla gelen iki takım olarak basketbol severlere güzel bir gece yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kutruza: Daha az hata yaparak kupayı kaldırmak istiyoruz

YDÜ takım kaptanı Halil Kutruza ise açıklamasında ilk 2 maçta genç oyunculara da şan vererek aldıkları galibiyetlere dikkat çekerek bundan sonraki tüm konsantrasyonlarının finalde oynayacakları Koopspor maçına göre oluştuğunu belirtti.

Ezeli rakipleri olarak tanımladığı Koopspor’un da kendileri gibi kupayı kazanmak istediğini bildiklerini ifade eden Kutruza, daha az hata yaparak maçı kazanmayı ve kupayı kaldırmayı arzuladıklarına işaret etti.

Halil Kutruza, KTSYD Kupası’nı kazanarak sonrasında oynayacakları Cumhuriyet Kupası’na moralli girmek istediklerini de sözlerine ekledi.