Finalin adı UKÜ-Şahlan oldu

Salı akşamı finale adını ilk yazdıran takım Şahlan olurken, dün akşam oynanan UKÜ – Ozanköy ikinci maçı sonrasında bir diğer finalist UKÜ oldu. Play – off ilk karşılaşmasında Ozanköy’ü mağlup eden UKÜ, play – off’un ikinci karşılaşmasında dün akşam yine rakibini 34-12 mağlup ederek adını finale yazdırarak Şahlan’ın rakibi oldu. İlk devresini rakibi Ozanköy karşısında 17-5 önde kapatan UKÜ, rahat oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 34-12 galibiyetle ayrıldı. UKÜ’de Yağmur, Cansu ve Nisan 6’şar golle maçta ön plana çıkan isimler oldu. 7 Aralık Salı günü oynanacak olan UKÜ-Şahlan final serisinin ilk karşılaşmasının nerde oynanacağı ise kısa süre içinde açıklanacak. 9 Aralık Perşembe günü ise üçüncülük karşılaşmasında DİGEM – Ozanköy takımları mücadele edecek.

Fotoğraf: Ferah BARIŞSEV