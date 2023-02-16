Formalar satışta...Elde edilen tüm gelir Melekler takımı ile ilgili bir organizasyonda kullanılacak

Mağusa Türk Gücü, yapmış oldukları tasarıma yoğun ilgi ve talebe karşılık 5000 adet taraftar formasını satışa çıkardıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Taraftar formalarımızın tüm maliyetini Başkanımız Koral Bozkurt ve kulübümüzün yıllardır destekçisi olan Akıl Ağaoğlu abimiz üstlenmişlerdir. Onlara sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.



Taraftar formalarımızın fiyatı 350 tl olarak belirlenmiştir. Elde edilen tüm gelir Melekler takımı ile ilgili bir organizasyonda kullanılacaktır.



Taraftar formalarımıza Kulübümüzün Canbulat stadı girişinde bulunan Storumuzdan hafta içi her gün saat 17:00 19:00 ve irtibat numaralarından ulaşabilinecektir.



Not:Taraftar formalarımız haftaya satışa çıkacaktır. Bizler gününü ve saatini yine sosyal medyamızdan sizlere duyuracağız.



İletişim no:0548 830 1945 ve 0548 857 1974"