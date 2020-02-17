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Futbol Federasyonu Yönetim Kurulundan başsağlığı mesajı

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulundan başsağlığı mesajı
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Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajda şunlar kaydedildi:

"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve TFF Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun organize ettiği birçok hakem eğitim seminerlerinde bilgi ve deneyimleriyle Kıbrıslı Türk hakemlere eğitimler veren merhuma KTFF olarak Allah’tan rahmet, futbol camiası ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

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