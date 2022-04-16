Futbol Federasyonu Yönetim Kurulundan tebrik mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu AKSA Süper Lig'de şampiyon olan Mağusa Türk Gücü için tebrik mesajı yayınladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Futbola verilen bir sezonluk aranın ardından yeniden kavuştuğumuz 2021-2022 sezonunda uzun süren futbol özlemimizin de sonlarına yaklaşmış bulunuyoruz. Geçtiğimiz iki sezonda da olduğu gibi Mağusa bölgemizin güzide takımlarından Mağusa Türk Gücü bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı başarmıştır ve lig tarihindeki 11.şampiyonluğunu elde etmiştir. KTFF Yönetim Kurulu olarak Mağusa Türk Gücü'nün futbolcu, başkan, yönetim kurulu, teknik heyet ve taraftarlarını bu şampiyonluktan dolayı kutlar, önümüzdeki sezonda başarılar dileriz. Ayrıca bu zorlu ligde büyük bir mücadele ve özveri gösteren tüm takımlarımıza teşekkür ederiz."