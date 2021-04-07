Futbol Federasyonundan kınama

Futbol Federasyonundan kınama
banner32

banner69
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözlerden dolayı bir görsel paylaştı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sendikalardan Başbakanlık önünde eylem
Sendikalardan Başbakanlık önünde eylem
  1. Kıbrıs
﻿