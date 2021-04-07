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Futbol Federasyonundan kınama
Spor
07 Nisan 2021 Çarşamba 11:55
Kıbrıs Genç Tv
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Kıbrıs Türk toplumunun lideri Dr. Fazıl Küçük'e sarf edilen çirkin sözlerden dolayı bir görsel paylaştı.
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