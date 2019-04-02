Futbol liglerinde 25.haftanın programı

Futbol liglerinde 25.haftanın programı

SÜPER LİG

Cuma (19.00)

Gençlerbirliği – Çetinkaya

Cumartesi (15.30)

Yenicami – Mağusa Türk Gücü

Doğan Türk Birliği – Baf Ülkü Yurdu

Pazar (15.30)

Gönyeli – Türkocağı

Gençlikgücü – Küçük Kaymaklı

Girne Halk Evi – Cihangir

Esentepe – Merit Alsancak Yeşilova

Pazartesi (19.00)

Binatlı – Lefke

BİRİNCİ LİG

Cumartesi (15.30)

Değirmenlik - Düzkaya

Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale

Ozanköy _ Mesarya

Pazar (15.30)

Maraş – Mesarya

Hamitköy – Bostancı Bağcıl

Yalova – Göçmenköy

Karşıyaka – Akova Vuda

Mormenekşe - Doğancı

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