Futbol liglerinde 25.haftanın programı

SÜPER LİG
Cuma (19.00)
Gençlerbirliği – Çetinkaya
Cumartesi (15.30)
Yenicami – Mağusa Türk Gücü
Doğan Türk Birliği – Baf Ülkü Yurdu
Pazar (15.30)
Gönyeli – Türkocağı
Gençlikgücü – Küçük Kaymaklı
Girne Halk Evi – Cihangir
Esentepe – Merit Alsancak Yeşilova
Pazartesi (19.00)
Binatlı – Lefke
BİRİNCİ LİG
Cumartesi (15.30)
Değirmenlik - Düzkaya
Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale
Ozanköy _ Mesarya
Pazar (15.30)
Maraş – Mesarya
Hamitköy – Bostancı Bağcıl
Yalova – Göçmenköy
Karşıyaka – Akova Vuda
Mormenekşe - Doğancı