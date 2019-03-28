Futbol liglerinde haftanın programı

SÜPER LİG
Cumartesi (14.30)
Çetinkaya – Gönyeli
Küçük Kaymaklı – Esentepe
Merit Alsancak yeşilova – Gençlerbirliği
Pazar (14.30)
Lefke – Doğan Türk Birliği
Mağusa Türk Gücü – Girne Halk evi
Türkocağı – Binatlı
Cihangir – Gençlikgücü
Pazartesi (18.30)
Baf Ülkü Yurdu – Yenicami
BİRİNCİ LİG
Cumartesi (14.30)
Yeniboğaziçi – Hamitköy
Mesarya – Yalova
Bostancı Bağcıl – Mormenekşe
Çanakkale – Değirmenlik
Pazar (14.30)
Doğancı – Ozanköy
Düzkaya – Maraş
Göçmenköy – Karşıyaka
Akova Vuda – Yonpaş dumlupınar