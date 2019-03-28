Futbol liglerinde haftanın programı

Futbol liglerinde haftanın programı

SÜPER LİG

Cumartesi (14.30)

Çetinkaya – Gönyeli

Küçük Kaymaklı – Esentepe

Merit Alsancak yeşilova – Gençlerbirliği

Pazar (14.30)

Lefke – Doğan Türk Birliği

Mağusa Türk Gücü – Girne Halk evi

Türkocağı – Binatlı

Cihangir – Gençlikgücü

Pazartesi (18.30)

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami

BİRİNCİ LİG

Cumartesi (14.30)

Yeniboğaziçi – Hamitköy

Mesarya – Yalova

Bostancı Bağcıl – Mormenekşe

Çanakkale – Değirmenlik

Pazar (14.30)

Doğancı – Ozanköy

Düzkaya – Maraş

Göçmenköy – Karşıyaka

Akova Vuda – Yonpaş dumlupınar

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