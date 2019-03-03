Futbol liglerinde toplu sonuçlar

Futbol liglerinde toplu sonuçlar

Süper Lig

Yenicami: 4  - Gençlikgücü: 1

Mağusa Türk Gücü:3  - Gönyeli: 0

Doğan Türk Birliği: 2  - Esentepe: 3

Cihangir: 2 - Binatlı: 3

Baf Ülkü Yurdu: 3-  Gençlerbirliği: 3

Küçük Kaymaklı: 2 - Türkocağı: 1

Merit Alsancak Yeşilova: 1 - Çetinkaya: 1

Lefke: 4  - Girne Halk Evi: 2

Birinci Lig

Çanakkale: 1 - -Bostancı Bağcıl: 5

Ozanköy: 1 - Değirmenlik: 0

Mesarya: 1 - Maraş: 3

Yalova: 1 - Yonpaş Dumluğınar: 1

Düzkaya: 5 - Yeniboğaziçi: 0

Göçmenköy: 0 – Hamitköy: 4

Akova Vuda: 1 - Mormenekşe: 1

Doğancı: 3 - Karşıyaka: 1

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