Futbol liglerinde toplu sonuçlar

Süper Lig
Yenicami: 4 - Gençlikgücü: 1
Mağusa Türk Gücü:3 - Gönyeli: 0
Doğan Türk Birliği: 2 - Esentepe: 3
Cihangir: 2 - Binatlı: 3
Baf Ülkü Yurdu: 3- Gençlerbirliği: 3
Küçük Kaymaklı: 2 - Türkocağı: 1
Merit Alsancak Yeşilova: 1 - Çetinkaya: 1
Lefke: 4 - Girne Halk Evi: 2
Birinci Lig
Çanakkale: 1 - -Bostancı Bağcıl: 5
Ozanköy: 1 - Değirmenlik: 0
Mesarya: 1 - Maraş: 3
Yalova: 1 - Yonpaş Dumluğınar: 1
Düzkaya: 5 - Yeniboğaziçi: 0
Göçmenköy: 0 – Hamitköy: 4
Akova Vuda: 1 - Mormenekşe: 1
Doğancı: 3 - Karşıyaka: 1